Zweedse Syriëganger veroordeeld tot 12 jaar cel voor genocide op Jezidi's

In Zweden is een vrouw veroordeeld tot twaalf jaar cel vanwege genocide en oorlogsmisdaden tegen jezidi's. Lina Ishaq vertrok in 2013 naar Syrië om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. Tussen 2014 en 2016 hield ze drie jezidi-vrouwen en zes jezidi-kinderen als slaaf in Raqqa, door IS uitgeroepen tot hoofdstad van het kalifaat.

Dit was de eerste keer dat in Zweden iemand terechtstond voor een misdrijf tegen jezidi's, een Koerdisch sprekende religieuze minderheid uit onder andere Irak en Syrië. Ishaq, die nu 52 is, werd geboren in een christelijke familie in Irak en verhuisde als kind naar Zweden. Later bekeerde ze zich tot de islam.

In Raqqa dwong Ishaq haar gevangenen om een sluier te dragen en de islam te praktiseren. Ook zou ze hen hebben mishandeld. De rechter oordeelde onder meer dat "zij op onafhankelijke wijze heeft gehandeld bij het tot slaaf maken van de slachtoffers".

Levenslang geëist

Toen de aanklacht vorig jaar werd ingediend stelde de openbaar aanklager dat het tot slaaf maken van jezidi's onderdeel was van de poging van IS om de minderheid uit te roeien. "Dit is niet gebeurd in een vacuüm", zei hij toen.

Het Openbaar Ministerie eiste een levenslange gevangenisstraf en gaat mogelijk in hoger beroep. De vrouw spreekt de beschuldigingen nog altijd tegen en overweegt eveneens in hoger beroep te gaan.

Zoon omgekomen als kindsoldaat

Na het instorten van het IS-kalifaat vluchtte Ishaq naar Turkije. Dat land leverde haar in 2020 uit aan Zweden.

In Zweden werd ze in 2022 veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat ze haar kinderen had meegenomen naar Syrië. Haar zoon werd ingezet als kindsoldaat en kwam in 2017 op 16-jarige leeftijd om het leven.

Nederlandse veroordeling

Volgens een rapport van de Verenigde Naties dat afgelopen augustus verscheen, werden tussen 2014 en 2017 meer dan 5000 jezidi's vermoord door IS. Daarbovenop zijn meer dan 6000 vrouwen en kinderen tot slaaf gemaakt. In 2016 oordeelde de Mensenrechtenraad van de VN al dat IS genocide pleegde op jezidi's.

In Nederland werd afgelopen december voor het eerst iemand veroordeeld voor een misdrijf gepleegd tegen de jezidi's. Syriëganger Hasna A. kreeg tien jaar gevangenisstraf opgelegd voor deelname aan een terroristische organisatie en slavernij. De rechtbank achtte bewezen dat ze twee jezidi-vrouwen had gebruikt als huisslaven tijdens haar verblijf in het IS-kalifaat.