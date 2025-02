Tweede Kamer wil VN-rapporteur Albanese deze week toch niet ontvangen

De VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden Francesca Albanese komt donderdag toch niet officieel op bezoek in de Tweede Kamer. Dat heeft de vaste commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer besloten.

Op verzoek van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Piri ging die commissie op 23 januari akkoord met de uitnodiging aan haar. Veel fracties zijn daar bij nader inzien tegen vanwege uitspraken van Albanese over Israël.

De SGP nam het voortouw om de uitnodiging weer in te trekken. "Het is wat de SGP betreft onbestaanbaar om zo'n iemand als Tweede Kamer actief uit te nodigen", zei Kamerlid Van Dijk. De PVV sloot zich daarbij aan. "Het is een Joden- en Israëlhater", zei Kamerlid De Roon.

Ook de VVD, die eerst had ingestemd met de uitnodiging aan de VN-rapporteur, ziet daarvan af. Kamerlid Van der Burg legde uit waarom: "Het is traditie dat we elkaar steunen bij dit soort uitnodigingen, ook al zijn we het niet eens. En Nederland is lid van de VN en deze persoon vertegenwoordigt de VN."

"Maar", vervolgt Van der Burg, "de VN-rapporteur is inmiddels via sociale media mijn collega-Kamerlid Van Dijk aan het aanvallen. En ik heb me meer verdiept in haar uitspraken en heb geen behoefte naar haar te luisteren."

'Lelijke politiek'

Uiteindelijk bleek een ruime meerderheid van de in groten getale aanwezige Kamerleden de uitnodiging aan Albanese te willen intrekken. "Wat kan politiek toch lelijk zijn", concludeerde SP-fractievoorzitter Van Dijk. "Er zitten hier allemaal volwassen mensen die allemaal opgetrommeld zijn om dit tegen te houden. Had die tijd dan gestoken in het bedenken van kritische vragen."

Piri noemde het een lelijke poging om mensen die opkomen voor de rechten van Palestijnen de mond te snoeren. "In een gezonde democratie ga je ook gewoon in debat met mensen met wie je het niet eens bent", hield zij de andere Kamerleden voor. Zij deed tevergeefs een beroep op de VVD en de ChristenUnie "om bepaalde democratische mores in stand te houden".

ChristenUnie-Kamerlid Ceder wees Piri op de mogelijkheid zelf namens haar fractie het bezoek te organiseren. "Ik heb ook wel eens mensen ontvangen buiten de rest van de Kamer om." Ook voor een dergelijk bezoek kan het Kamergebouw worden gebruikt.