Bureau eist rectificatie na rapport ombudsman over Almeerse moskeeën

Het particuliere onderzoeksbureau NTA eist een rectificatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam. Die concludeerde vorige week in een onderzoeksrapport dat de gemeente Almere "erg nalatig" is geweest tegenover de moslimgemeenschap door NTA-onderzoekers te laten infiltreren in moskeeën. Ombudsman Munish Ramlal weigert te rectificeren.

Ramlal uitte in het rapport stevige kritiek op de onderzoeken van de gemeente Almere naar moslimgemeenschappen. In 2021 huurde Almere, op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NTA in om inzicht te krijgen in mogelijk extremisme in de moslimgemeenschappen.

In het rapport verwijt de Ombudsman het gemeentebestuur te veel op NTA te hebben vertrouwd. Zo zouden er geen duidelijke afspraken over de werkwijze zijn gemaakt. Ook stelt hij dat het voor moskeeën niet duidelijk genoeg was dat een medewerker van NTA de moskeeën bezocht.

'Geen infiltratie'

Dit klopt niet, stelt NTA. Volgens het onderzoeksbureau waren de moskeeën wel degelijk op de hoogte van de komst van een 'netwerkregisseur', Danny Oudsen, die namens het bureau de moskeeën bezocht en niet namens de gemeente Almere.

"Ik heb geen heimelijk werk gedaan. En ik heb ook niet gespioneerd of geïnfiltreerd", zegt Oudsen. "Het was bij iedereen bekend wie ik was en wat ik daar kwam doen."

Oudsen heeft de NOS een aantal mails laten inzien waaruit blijkt dat hij correspondeert met moskeebestuurders en andere mensen uit de moslimgemeenschap. "Dat deed ik via het mailadres van NTA. Verder ben ik in die tijd een aantal keer in het nieuws geweest en stond op de website van NTA en mijn LinkedIn-profiel dat ik bij het bureau werkzaam ben."

Ook weigerde ombudsman Ramlal volgens Oudsen twee keer met hem in gesprek te gaan. "Als je onderzoek doet en de belangrijkste conclusies aan mijn werk ophangt, is het voor mij een no-brainer dat je met mij in gesprek gaat. Dat dat niet is gebeurd, vind ik heel bijzonder", zegt Oudsen.

NTA en Oudsen voelen zich "aangetast in hun eer en goede naam". Naast een rectificatie eisen ze excuses.

Weigering

De ombudsman gaat niet op die eis in. "Voor de publicatie van dit rapport hebben we gesproken met NTA. Een kat in het nauw maakt rare sprongen", zegt Ramlal.

Ook herkent Ramlal zich niet in het beeld dat hij een gesprek met de netwerkregisseur van NTA zou hebben geweigerd. "Dat de netwerkregisseur met ons wilde spreken herkennen we niet, maar wij bepalen zelf - en niet NTA - hoe we dit onderzoek doen en opereren onafhankelijk."

Excuses van gemeente

De gemeente Almere zette het onderzoek destijds stop nadat NRC eind 2021 had geschreven over de werkwijze van NTA in meerdere gemeenten. Later bood burgemeester Van der Loo excuses aan aan de islamitische gemeenschap vanwege de ontstane vertrouwensbreuk.

In een reactie op de publicatie van de ombudsman ging de gemeente opnieuw door het stof. "Onderzoek naar radicalisme en extremisme is van groot belang voor een veilige samenleving", aldus Van der Loo. "Over hoe dat onderzoek in Almere in het verleden is vormgegeven, heeft de ombudsman een scherpe analyse geleverd. Het zijn lessen die we deels ook zelf hadden getrokken en nu al toepassen."