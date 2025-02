Voetbalsters Miedema en Dijkstra keren na blessures terug in selectie Oranje

Voetbalsters Vivianne Miedema en Caitlin Dijkstra keren terug in de selectie van Oranje. De twee speelsters misten de vorige twee interlandperiodes door blessures, maar zijn op tijd hersteld voor de Nations League-wedstrijden van volgende week.

Vrijdag 21 februari speelt Nederland de eerste wedstrijd in de internationale competitie. In Breda ontvangen Oranje de Duitse nationale ploeg. Vier dagen later volgt een uitwedstrijd in Schotland.

Operatie

Miedema (28) stond het laatste deel van 2024 aan de kant met een knieblessure. Er was kraakbeen losgeraakt in haar linkerknie, waardoor ze geopereerd moest worden. Dijkstra (26) kampte met een enkelblessure.

Miedema had op clubniveau haar rentree al gemaakt in het nieuwe kalenderjaar. Voor Manchester City was ze onder andere al trefzeker tegen Arsenal in de competitie en tegen Ipswich Town in de FA Cup.

De twee speelsters zijn onderdeel van een 24-koppige selectie. Middenveldster Damaris Egurrola is er vanwege een blessure niet bij.

Oranje speelt het toernooi voornamelijk als voorbereiding op het EK in Zwitserland later dit jaar.