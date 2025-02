Trump schort Amerika's wereldwijde aanpak van corruptie op

President Trump heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie opgedragen om de vervolging van corruptie buiten de Verenigde Staten voor een half jaar te staken.

De VS stond er juist om bekend om ook grote zaken buiten het eigen land op te pakken. Vaak mondde dit uit in boetes of schikkingen van miljoenen of zelfs miljarden dollars.

Zo schikte de Amerikaanse bank Goldman Sachs in 2020 voor 2,9 miljard dollar vanwege een corruptiezaak in Maleisië. Afgelopen jaar trof wapenproducent RTX nog een schikking voor 950 miljoen dollar vanwege omkoping in Qatar.

Concurrentie

Trump wil dat er een einde komt aan dit soort vervolgingen. De zaken verslechteren de concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven in het buitenland, schrijft hij in een decreet dat hij gisteravond ondertekende.

"Dit heeft een gigantische impact. Amerika was echt een voorloper op het gebied van de wereldwijde aanpak van corruptie", zegt Lousewies van der Laan, directeur van Transparency International Nederland. "Europa is hier veel minder actief in."

De Amerikaanse aanpak richtte zich niet alleen op corruptie van Amerikaanse bedrijven in het buitenland. Ook Nederlandse bedrijven kregen afgelopen jaren boetes of schikten met de Amerikaanse autoriteiten. Zo betaalde Philips in 2023 nog 62 miljoen dollar vanwege corruptie in China.