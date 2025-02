ICE-trein botst op vrachtwagen bij Hamburg: twaalf gewonden

Bij een spoorwegovergang in Duitsland is een ICE-trein op een vrachtwagen gebotst. Twaalf mensen raakten daarbij gewond, van wie twee ernstig. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of het om passagiers van de trein gaat of om mensen die in de vrachtwagen zaten.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Noord-Duitse stad Hamburg. In de trein zaten enkele honderden passagiers, zeggen de autoriteiten. Inzittenden van de ICE die geen verwondingen opliepen, worden met bussen opgehaald.

Volgens Duitse media was de oplegger van de truck zwaarbeladen. Het zou gaan om een vrachtwagen van de spoorbeheerder, die waarschijnlijk vast was komen te zitten in de rails. Op de truck zouden ook rails hebben gelegen, die nu langs het spoor liggen.