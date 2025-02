Eigenaren van Limburgse transportbedrijven vast om internationale drugssmokkel

In Limburg zijn zes mensen aangehouden in een groot onderzoek naar drugshandel en witwassen. Onder de arrestanten zijn de eigenaren van transportbedrijven die betrokken zouden zijn bij de internationale smokkel van duizenden kilo's cocaïne.

Het gaat onder meer om transportbedrijven uit Bunde en Nuth. Ze zouden miljoenen euro's hebben verdiend met het transport, aldus de politie.

Wapens en paarden

De eerste arrestaties werden gistermiddag verricht toen de politie een transport van zo'n 120 kilo coke onderschepte in Weert. Daarbij zijn twee mensen aangehouden: een man uit Woensdrecht (Noord-Brabant) en iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Dezelfde middag zijn achttien woningen en bedrijfspanden in Limburg doorzocht, waaronder een manege. Vervolgens zijn nog vier mensen aangehouden. Het gaat om een man (41) uit Geleen, een man (45) uit Meers, een vrouw (35) uit Geleen en een man (34) uit Oirsbeek.

Bij de doorzoekingen zijn naast 23 voertuigen ook kunstwerken, geld, kleding, sieraden, vuurwapens, geldtelmachines en wedstrijdpaarden in beslag genomen. Ook werd 315 kilo cocaïne ontdekt. Daarnaast is beslag gelegd op de bankrekeningen, woningen en bedrijven van de vier verdachten.

Zuid-Amerika

De politie en het Openbaar Ministerie denken dat de transportbedrijven drugs uit Latijns-Amerika via de haven van Antwerpen naar Nederland hebben vervoerd en vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk exporteerden.

Het onderzoek is al een tijd bezig. De politie werkt daarbij samen met onder meer de FIOD en de Belgische en Britse autoriteiten. De politie verkreeg informatie over het netwerk van transportbedrijven via versleutelde berichten uit cryptotelefoons. Afgelopen donderdag werd al een partij van 100 kilo coke in beslag genomen in het Verenigd Koninkrijk.

De verdachten worden deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris, schrijft L1 Nieuws.