Uitfans 'steeds vaker' geweerd: supportertje pesten of veiligheid waarborgen?

De lat om uitsupporters te weren komt steeds lager te liggen, vinden supportersgroepen zoals het Supporterscollectief Nederland en Football Supporters Europe (FSE). De afgelopen maanden zijn Nederlandse clubs meerdere keren lijdend voorwerp geweest bij een besluit van gemeenten om uitsupporters weg te houden bij een Europese wedstrijd.

"Het gebeurt steeds vaker", zegt Matthijs Keuning van Supporterscollectief Nederland.

Of dat ook zo is, weten we niet. Er zijn namelijk geen cijfers beschikbaar. Maar in de laatste maanden zijn alleen al bij vijf wedstrijden waar Nederlandse clubs bij betrokken waren, supporters geweerd of was daar de intentie toe.

"Het is zeker niet zo dat we makkelijk naar zo'n besluit grijpen om van mogelijke problemen af te zijn", stelt Anja Schouten. Zij is burgemeester van Alkmaar en voorzitter van een werkgroep met alle Nederlandse steden met een Europees spelende voetbalclub. Die gemeenten zitten regelmatig bij elkaar om informatie met elkaar uit te wisselen.

Schouten: "Het is ook een lotingskwestie. De situatie is voor ons anders als er supporters van pakweg Galatasaray komen, dan die van Bodø/Glimt."