Laagste aantal haaiaanvallen wereldwijd in bijna dertig jaar tijd

Australië is met 9 aanvallen nummer twee op de lijst. Van de 548 bestaande haaiensoorten zijn er slechts 13 die mensen aanvallen, maar die komen wel allemaal rond Australië voor. Vooral de witte haai en de stierhaai zijn er veelvoorkomend.

Geen duidelijke reden

Het is moeilijk te zeggen waar de grote daling het gevolg van is. "Het gaat waarschijnlijk om een veelheid aan factoren", zegt Joseph Miguez van de University of Florida, "waaronder veranderingen in oceaanstromingen en veranderingen in het aantal zwemmers of de populariteit van activiteiten als surfen en snorkelen".

Miguez benadrukt dat het aantal aanvallen sterk kan verschillen per jaar, zonder dat daar een duidelijke reden voor aan is te wijzen. Dat heeft ook te maken met het kleine aantal aanvallen, vertelt Gavin Naylor, directeur van het Florida Program for Shark Research.

Hij vergelijkt het met het meten van neerslag. "Als je regen meet met tien cilinders van 1 centimeter doorsnee, dan zul je veel variatie vinden. Met cilinders van 50 centimeter doorsnee zal dat veel minder zijn".

Die grotere getallen vind je bijvoorbeeld terug bij het aantal verdrinkingen per jaar: wereldwijd 300.000. Dat getal is door de jaren heen inderdaad veel stabieler.