Dertig koeien dood bij grote stalbrand Kockengen

Bij een grote brand in een stal in Kockengen (Utrecht) zijn zo'n dertig koeien omgekomen. Dat meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Eén persoon heeft rook ingeademd en is nagekeken in de ambulance.

De brand brak rond 13.00 uur 's middags uit door nog onbekende oorzaak. Naast koeien stonden er ook landbouwvoertuigen in de stal. Volgens RTV Utrecht lagen er zonnepanelen op het dak.

Een onbekend aantal koeien is gered. Een veearts kijkt de dieren na. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen de regionale omroep dat een aantal dieren brandwonden heeft.

Op het terrein bevinden zich nog meer stallen met koeien, maar die dieren zijn niet in gevaar, aldus de woordvoerder.

Veel rook

De brandweer kan de brand alleen van buitenaf blussen omdat er sprake is van instortingsgevaar. Er komt veel rook vrij. Daardoor is de N401 tussen Woerdense Verlaat en Breukelen afgesloten, meldt de ANWB. Het is nog onduidelijk hoe lang de weg dicht blijft.

Mensen in de omgeving krijgen het advies om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.