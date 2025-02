Paus haalt in open brief uit naar anti-immigratiebeleid Trump

Paus Franciscus heeft in een open brief aan de Amerikaanse bisschoppen fel uitgehaald naar het beleid van president Trump om immigranten zonder papieren te dwingen het land te verlaten. Hij waarschuwt dat de politiek van het gedwongen terugsturen van migranten zonder papieren "slecht zal aflopen".

Franciscus stelt met verwijzing naar de Bijbel dat mensen het recht hebben om hun toevlucht te zoeken in een ander land als ze worden bedreigd door armoede, onveiligheid, uitbuiting, vervolging of ernstige milieuvervuiling.

Hij vindt het verkeerd dat mensen worden uitgezet, enkel en alleen omdat ze illegaal in Amerika verblijven. "Ik heb de enorme crisis die is ontstaan in de VS door het programma van massadeportaties op de voet gevolgd", schrijft de paus. "Het is een gewetenskwestie om maatregelen te veroordelen waardoor de illegale status van migranten stilzwijgend of openlijk wordt gelijkgesteld aan criminaliteit."