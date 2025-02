Wilders herhaalt dreigement: kabinet valt als asielwetten worden aangepast

PVV-leider Wilders zegt dat hij geen enkele wijziging van de asielwetten van minister Faber zal accepteren. "Anders is het voorbij met het kabinet."

Vanochtend was er het wekelijkse coalitieoverleg. Daar werd onder meer gesproken over het negatieve advies van de Raad van State over Fabers wetsvoorstellen. De Raad adviseerde gisteren om voorstellen niet in de huidige vorm in te dienen bij de Tweede Kamer, omdat ze moeilijk uitvoerbaar zijn en niet zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Hoewel alle coalitiepartijen de wetten alsnog naar de Kamer willen sturen is er onenigheid over de snelheid daarvan. NSC en VVD sluiten niet uit dat de wetsvoorstellen moeten worden aangepast.

Op sociale media reageerde Wilders gisteren al stevig. "Na opgeven noodwet geen wijzigingen meer. Anders mag de kiezer zich uitspreken", schreef hij op X.