Europese Commissie wil AI-fonds met 200 miljard euro optuigen

De Europese Commissie wil dat Europese overheden en investeerders 200 miljard euro steken in het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Dat heeft Commissievoorzitter Von der Leyen gezegd op een AI-top in Parijs.

Met het plan InvestAI moet er onder meer een nieuw Europees AI-fonds van 20 miljard euro komen. Het geld moet wat Von der Leyen betreft worden gebruikt om vier nieuwe AI-fabrieken op te zetten in Europa. Daar kunnen ingewikkelde modellen voor kunstmatige intelligentie worden getraind.

"Ons doel is dat Europa een van de meest vooraanstaande spelers is op het vlak van kunstmatige intelligentie", zei Von der Leyen. "Dat houdt in dat we een manier van leven moeten omarmen waarin je kunstmatige intelligentie overal terugvindt."

Volgens de Europese Commissie is dit nodig om wetenschappelijke en medische doorbraken mogelijk te maken. Dat moet Europa productiever maken en het mogelijk maken om te concurreren met China en de VS.

Te veel regelgeving kan sector vernietigen

Eind januari kwam de Amerikaanse regering met een fonds dat het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie in de VS moet vergemakkelijken. Het fonds van 485 miljard euro moet ervoor zorgen dat de VS koploper blijft op het vlak van kunstmatige intelligentie.

De Amerikaanse vicepresident Vance is ook aanwezig op de AI-top in Parijs. Hij zei dat de VS wereldleider wil blijven op het vlak van kunstmatige intelligentie en dat de VS zich blijft verzetten tegen de in de ogen van Vance te strenge Europese AI-wetten.

"Wij geloven dat te veel regelgeving een sector kan vernietigen die juist grote veranderingen teweeg kan brengen", aldus Vance.

InvestAI wordt gedeeltelijk gefinancierd uit al bestaande budgetten, zoals InvestEU. Ook EU-lidstaten en de Europese Investeringsbank (EIB) zullen bijdragen aan het programma.