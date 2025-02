Shiffrin verovert in teamwedstrijd haar achtste wereldtitel: 'Geweldig en zenuwslopend'

Een dag nadat ze had gemeld dat zij niet haar wereldtitel op de reuzenslalom zou verdedigen, is Mikaela Shiffrin wereldkampioen geworden in de teamwedstrijd.

In het Oostenrijkse Saalbach veroverde Shiffrin (29) daarmee haar achtste wereldtitel. Met haar totaal van vijftien WK-medailles evenaart de Amerikaanse het record van de Duitse grootheid Christl Cranz uit de jaren 1930.

De teamwedstrijd is een gecombineerd evenement dat komend zijn intrede doet op de Olympische Winterspelen. Shiffrin nam de slalom voor haar rekening, nadat teamgenote Breezy Johnson al uitstekend gepresteerd had op de afdaling.

"Ik dacht: shit, nu komt het op mij aan", zei Shiffrin over de prestatie van haar teamgenote. Maar ze klaarde de klus: de Amerikaansen waren uiteindelijk 0,39 seconden sneller dan Lara Gut-Behrami en Wendy Holdener uit Zwitserland. Het brons ging naar het Oostenrijkse duo Stephanie Venier-Katharina Truppe.