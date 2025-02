Vijf jonge Amsterdammers opgepakt voor gewelddadige ontvoeringen

De Amsterdamse politie heeft vijf mannen aangehouden in verband met zeker twee ontvoeringen. Ze worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij het ontvoeren van een 21-jarige man uit Amsterdam in oktober vorig jaar.

De verdachten komen allemaal uit Amsterdam en zijn tussen de 18 en 23 jaar. De politie wil verder niets kwijt over de verdachten "omdat het onderzoek nog loopt en het een gevoelige zaak is".

Bij huiszoekingen in verband met de zaak heeft de politie onder meer gegevensdragers, vuurwapens en tienduizenden euro's gevonden en meegenomen. Ook zijn een auto, explosieven en merkkleding in beslag genomen.

Volgens de politie hebben drie mannen het slachtoffer afgelopen najaar met grof geweld ontvoerd in een wit busje in Amsterdam-Oost, waarna meerdere getuigen 112 belden. Later die avond werd de man in dezelfde buurt teruggevonden. Hij was volgens de politie "op grove wijze mishandeld".

Verdacht van andere misdrijven

De politie vermoedt dat de verdachten in opdracht ontvoeringen uitvoeren. Zo brengt de politie een aantal van de mannen ook in verband met een eerdere ontvoering waarbij het slachtoffer eveneens in de omgeving van zijn huis werd gevonden. Tijdens die ontvoering is het slachtoffer volgens de politie gemarteld.

De Amsterdamse krant Het Parool meldt dat in deze zaak het slachtoffer zou zijn ontvoerd omdat hij verantwoordelijk werd gehouden voor een partij gestolen drugs. De politie wil dit niet bevestigen.

De politie sluit niet uit dat de aangehouden verdachten verantwoordelijk zijn voor meer gewelddadige misdrijven.

De aanhoudingen werden vorige week maandag verricht, maar de politie maakte het nieuws vandaag pas bekend. Een van de verdachten is na verhoor weer vrijgelaten. De overige vier blijven nog minstens twee weken vastzitten.