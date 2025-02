Timber: ‘Geen gebrek aan chemie met Priske’, Bosschaart spreekt van hectische uren

De opdracht voor Bosschaart bij de nummer vijf van de eredivisie is helder. Punten halen en alle neuzen dezelfde kant op krijgen. "Ik wil namelijk aantrekkelijk voetbal blijven spelen", vertelt de interim-trainer, die geen kritiek wil uiten op het werk van zijn voorganger.

"Ik zeg niet dat hier dingen beter moeten. Elke trainer heeft zijn eigen opvattingen en daar kun je wat van vinden als trainer of journalist. Hij geloofde in zijn opvatting en mijn opvatting is misschien iets anders. Ik houd van mooi, attractief voetbal en binnen Feyenoord hebben we een goed elftal staan dat goed kan voetballen. Het ontbreekt alleen aan vertrouwen en dat wil ik teruggeven aan de jongens."

Geen Nieuwkoop, Hwang twijfelgeval

Dat Bosschaart woensdagavond in de Champions League langs de lijn staat als hoofdtrainer van Feyenoord, vindt de voormalig trainer van de onder 21-ploeg mooi. "Dat is een hele eer. Maar ik ben niet zo snel trots op mezelf. Ik ben best wel down to earth. Na morgen is er misschien wel trots, helemaal als we een goed resultaat halen."

Feyenoord trapt woensdagavond (21.00 uur) af zonder Bart Nieuwkoop. Hij ontbreekt door een blessure. Ook de Zuid-Koreaan Hwang is er waarschijnlijk niet bij. "Ik denk dat we wel zeven of acht spelers missen", verklaart de interim-coach.