Wethouder Gennep stapt op na Facebookbericht op pagina van zijn vorige partij

Wethouder Frank Pubben van de Limburgse gemeente Gennep is gisteravond per direct opgestapt. Hij was wethouder namens de lokale partij ELsss en raakte in opspraak nadat hij een bericht publiceerde op de Facebookpagina van de lokale afdeling van D66.

Het bericht verscheen vorige week online na een raadsvergadering, waarin de wethouder en een D66-raadslid discussieerden over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een dag later verscheen op de Facebookpagina van D66 een bericht waarin de partij schrijft dat de wethouder gelijk had: "D66 is transparant en open en geeft toe dat we ongelijk hadden".

Later meldde de lokale afdeling van D66 dat het bericht door Pubben zelf was geschreven. "Dat dit alle grenzen overschrijdt, hoeven wij niet uit te leggen." Het nieuws leidde tot ophef en volgens zijn eigen partij ELsss kreeg de wethouder "een golf van negatieve reacties" over zich heen.

'Verkeerde inschatting gemaakt'

Gisteren werd duidelijk dat hij zijn functie neerlegt. In een verklaring geeft Pubben toe dat hij het bericht heeft geschreven. Hij deed dat omdat hij "ongevraagd als beheerder was toegevoegd", schrijft de regionale omroep L1. "Ik realiseer me dat ik een verkeerde inschatting heb gemaakt", zegt Pubben. "Hoewel ik nooit kwade bedoelingen had, erken ik dat mijn reactie niet juist was."