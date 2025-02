FBI ontdekt 2400 documenten over moord op president Kennedy

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft zo'n 2400 onbekende documenten ontdekt met betrekking tot de moord op president Kennedy in 1963. Dat meldt nieuwssite Axios.

Het archiefmateriaal is boven water gekomen doordat 14.000 pagina's aan historische stukken die tot nu toe niet openbaar waren zijn vrijgegeven na een decreet van president Trump. Die heeft onlangs bepaald dat alle dossiers rondom de geruchtmakende moord openbaar moeten worden.

De inhoud van de nu ontdekte documenten is niet bekend. Maar deskundigen verwachten niet dat er een antwoord komt op de al decennia onbeantwoorde vraag of Lee Harvey Oswald, de moordenaar van Kennedy, op eigen houtje heeft gehandeld of dat hij werd aangestuurd, al dan niet door geheime diensten of vanuit andere overheidskringen.

Daarover bestaan de meest uiteenlopende ideeën en theorieën, maar hoe de vork in de steel zat is nooit onomstotelijk bewezen. Een officiële commissie die de moord onderzocht heeft vastgesteld dat Oswald alleen heeft gehandeld.

Trump onderbouwde zijn besluit om alles te laten vrijgeven met het argument dat "de nabestaanden en het Amerikaanse volk recht hebben op transparantie en de waarheid".

Ook alle nog niet openbare dossiers rond de gewelddadige dood van Kennedy's broer Robert en burgerrechtenactivist Martin Luther King, beiden in 1968 vermoord, moeten in opdracht van Trump worden vrijgegeven. De bedoeling is dat dat gebeurt op 9 maart.

Samenzwering

Over het vrijgeven van archiefmateriaal rond de moorden op de Kennedy's en Martin Luther King is al lange tijd discussie in de VS. Voorstanders, zoals actiegroepen, willen toegang tot alle bronnen; tegenstanders stellen dat publicatie kan leiden tot het bekend worden van bronnen en methoden van de inlichtingendiensten, of mensen die betrokken waren in de problemen kan brengen.

Sinds 1992 is een wet van kracht die bepaalt dat alle stukken uiteindelijk bij het Nationaal Archief terecht moeten komen. Trumps voorganger Biden had in 2022 het archief al toestemming gegeven om duizenden stukken openbaar te maken.

Trump had in zijn verkiezingscampagne al beloofd dat hij opdracht zou geven om de documenten te laten vrijgeven. Hij heeft de zoon van Robert Kennedy, Robert F. Kennedy jr., benoemd tot zijn minister van Volksgezondheid. Die vraagt al jaren om openbaarmaking en is ervan overtuigd dat zowel zijn vader als zijn oom is omgebracht door een samenzwering.

Overigens moet nog blijken of de stukken echt integraal zullen worden gepubliceerd, of dat er toch delen worden weggelaten of onleesbaar gemaakt.