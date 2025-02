Wens Trump vervuld: op Google Maps heet Golf van Mexico nu Golf van Amerika

Op Google Maps in de VS heet Gulf of Mexico voortaan Gulf of America. De wijziging is het gevolg van een decreet dat de Amerikaanse president Trump vorige maand tekende.

De kwestie betreft de zee in de Atlantische Oceaan die wordt begrensd door vijf Amerikaanse staten, vier Mexicaanse staten en Cuba. Google Maps zegt namen te gebruiken die in officiële overheidsbronnen voorkomen. Als namen in die bronnen wijzigen, veranderen dus ook de namen op de website.

In Mexico blijft het gebied op Google Maps Golfo de México heten, en in de rest van de wereld staat in de betreffende taal "Golf van Mexico (Golf van Amerika)".

Adviserende rol

Wereldwijd is er geen instantie die bepaalt hoe een plek of gebied heet. Bij de Verenigde Naties is er wel de Groep van Experts over Geografische Namen, maar dit orgaan heeft slechts een adviserende rol.

In Nederland volgt uitgeverij Noordhoff, van de Grote Bosatlas, de Nederlandse Taalunie voor buitenlandse aardrijkskundige namen. Dit geldt ook voor de NOS. Tot nu toe houdt de Nederlandse Taalunie vast aan de naam Golf van Mexico, net als de NOS.