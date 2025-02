Kooij sprint met overmacht naar tweede etappezege in Oman

Olav Kooij heeft zijn tweede etappezege in de Ronde van Oman geboekt. Na een rit van ruim 181 kilometer sprintte hij met overmacht naar de winst en bleef hij de Italiaan Giacomo Nizzolo en de Colombiaan Orluis Aular voor. De Nederlandse sprinter van Visma-Lease a Bike won ook al de openingsrit.

Drie man namen kort na het vertrek de benen en reden een maximale voorsprong van tien minuten bij elkaar. Kongphob Thimachai probeerde het met nog 50 km te rijden solo. Hij bleek taai en op minder dan 10 kilometer van de meet werd de renner uit Thailand ingelopen.

Concurrentie op fietslengte

Visma had veel werk verricht in de in de achtervolging van de koplopers, maar in de slotkilometers zat Kooij toch alleen. Hij koos het wiel van de Noor Erlend Blikra en toen die op kop kwam, ging Kooij op de pedalen staan en liet hij de concurrentie meer dan een fietslengte achter zich.

De Fransman David Gaudu van Groupama-FDJ blijft leider in het klassement. Morgen wordt de slotrit in Oman verreden, met finish op de 'groene berg' Jabal Al Akhdhar.