Vorig jaar meer wapens bij jongeren in beslag genomen

De politie heeft vorig jaar meer wapens van jongeren in beslag genomen dan het jaar daarvoor. In totaal waren het er 1357, bijna 200 meer dan in 2023. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de politie niet.

De politie gebruikt voor jongeren twee leeftijdscategorieën: een voor tieners tussen de 12 en 17 en een voor kinderen onder de twaalf jaar.

Stijging in vuurwapens, aantal slagwapens verdubbeld

Bij de in beslag genomen wapens gaat het slagwapens, steekwapens, stootwapens, stroomstootwapens en vuurwapens.

Het vaakst werd een steekwapen ingenomen. De politie noemt het aantal aangetroffen steekwapens "over de jaren heen redelijk stabiel."

De politie nam vorig jaar ruim 70 slagwapens in beslag, zoals een knuppel of een boksbeugel. Dat is een verdubbeling in vergelijking met het jaar ervoor.

De politie denkt dat er veel meer jongeren met wapens zijn. Deze cijfers kunnen dan ook het best gebruikt worden "om trends te ontdekken".