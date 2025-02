Nederlands kampioen Van den Broek-Blaak is weer zwanger en stopt met wielrennen

De Nederlands kampioen wielrennen bij de vrouwen, Chantal van den Broek-Blaak, is weer zwanger en stopt daarom met haar carrière als profrenster.

"Dit is een einde van mij carrière en een begin van nieuwe avonturen en uitdagingen", schrijft ze op haar sociale media.

Van den Broek-Blaak wilde in 2020 al stoppen met wielrennen omdat ze graag moeder wilde worden. Haar team SD Worx-PRotime beloofde haar daarna steun rond haar zwangerschap en daarom besloot de Rotterdamse nog even te blijven fietsen.

In 2022 laste ze vervolgens een pauze in toen ze in verwachting was van haar eerste kind. Na de geboorte van haar dochter Noa, in 2023, keerde ze begin 2024 weer terug in het peloton.

Emotioneel

In dat jaar duurde het even voordat ze een wedstrijd wist te winnen, maar uiteindelijk lukte het de destijds 34-jarige renster om Nederlands kampioene te worden in Arnhem. Een overwinning die haar emotioneel maakte.

"Als die kleine dan op de streep staat en als je kijkt van hoever ik moest komen... Terugkeren in het peloton na een jaar afwezigheid was heel zwaar. Ik ben erin blijven geloven en had vandaag echt een superdag."