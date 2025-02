Ebola-uitbraak in Uganda nog niet onder controle, negen gevallen bekend

Bij een ebola-uitbraak in Uganda zijn zes nieuwe ebola-besmettingen geconstateerd. Door de nieuwe gevallen stijgt het totale aantal besmettingen naar negen, meldt het Ugandese ministerie van Volksgezondheid. Het is in Uganda de eerste uitbraak van het dodelijke virus in meer dan twee jaar tijd.

De autoriteiten hebben uit voorzorg 265 mensen in quarantaine geplaatst. Zij zijn mogelijk in contact geweest met de mensen die zijn besmet.

Bij de huidige negen gevallen is de zogenaamde Sudan-variant van het ebolavirus aangetroffen. "De mensen krijgen medische zorg en bevinden zich in een stabiele toestand", zegt het ministerie.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er nog geen goedgekeurd vaccin tegen de Sudan-variant, die relatief zeldzaam is. Wel lanceerde de WHO begin deze maand een proefvaccinatieprogramma tegen de variant.

Eerste dodelijke geval

De Ugandese autoriteiten maakten de ebola-uitbraak eind vorige maand bekend, nadat een verpleegkundige aan de gevolgen van de ziekte overleed.

De 32-jarige man werkte in een ziekenhuis in de hoofdstad Kampala. Nadat hij koortsachtige symptomen had ontwikkeld, wezen tests uit dat hij ebola had. Na zijn overlijden werd dat bevestigd door een autopsierapport.

Het was in Uganda het eerste geval van het dodelijke virus in meer dan twee jaar tijd. In het land zijn vaker ebola-uitbraken geweest. Zo kostte het virus er in 2000 aan honderden mensen het leven.

In de Democratische Republiek Congo, dat aan Uganda grenst, kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven door de ziekte. Daarmee was het de op een na zwaarste ebola-epidemie ooit. De meeste slachtoffers vielen tijdens een epidemie die tussen 2013 en 2016 woedde in West-Afrika en aan meer dan 11.000 mensen het leven kostte.

Besmettelijk

Ebola is vernoemd naar een rivier in Congo, waar het virus in 1976 voor het eerst werd ontdekt. Mensen kunnen besmet raken met ebola via direct lichamelijk contact. Een ebolapatiënt krijgt na besmetting last van onder meer braken en diarree. Ook kunnen organen het begeven.

Eenmaal besmet met het virus is er een grote kans op overlijden. Volgens het RIVM overlijdt in Afrika meer dan de helft van de patiënten aan de ziekte.