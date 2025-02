Meer huisdieren gedumpt bij kinderboerderijen

Er worden meer huisdieren illegaal achtergelaten bij kinderboerderijen. Stichting Dierenlot spreekt van een zorgelijke ontwikkeling.

De dieren worden over het hek gegooid of in een doos op de stoep gezet. De kinderboerderijen kunnen de dieren niet opvangen door ruimtegebrek of omdat de nieuwkomers niet passen bij de dieren die er al zijn. Ook zijn er zorgen over eventuele ziektes die de gedumpte dieren bij zich kunnen dragen.

De stichting houdt de cijfers sinds twee jaar bij, samen met Kinderboerderijen Actief. In 2023 gaven 36 kinderboerderijen cijfers door en in 2024 groeide dit aantal naar 46.

In 2023 werden bij de deelnemende kinderboerderij gemiddeld 2,7 dieren gedumpt; in 2024 steeg dit naar 5,5.