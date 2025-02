11/2 in Nieuwsuur: Wankelen afspraken Gaza? • Ontwikkeling Nederlandse techsector hapert • Minder internationale studenten

Ontwikkeling Nederlandse techsector hapert

Er zijn zorgen over de ontwikkeling van de Nederlandse techsector en met name over het investeringsklimaat in Nederland. Regel- en wetgeving maken het voor ondernemers heel lastig, zeggen ze. Daardoor is het ook voor startups in Nederland steeds moeilijker geworden. Morgen spreken techondernemers onder anderen met premier Dick Schoof en minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts tijdens het congres 'State of Dutch Tech'. Vanavond alvast een gesprek met prins Constantijn van Oranje, ambassadeur van de techsector en Job van der Voort, oprichter van het bedrijf Remote.com.