Blessure zit Herlings opnieuw dwars: motocrosser mist eerste GP van seizoen

Motocrosser Jeffrey Herlings ontbreekt in maart bij de opening van het wereldkampioenschap in Argentinië. De tweevoudig wereldkampioen in de MXGP is nog niet voldoende hersteld van een gescheurde kruisband.

Herlings zit sinds oktober vorig jaar in de lappenmand nadat hij zijn kruisband scheurde bij een wedstrijd in Valkenswaard. Hij onderging een operatie en het herstel verloopt voorspoedig. Maar hij is nog niet zover dat een rentree op de motorfiets mogelijk is in Argentinië.

"Het ziet er goed uit. Ik kan alles doen, maar op de motor rijden zit er nog niet in", laat de 30-jarige Nederlander weten via zijn team KTM. "Ik wil zo snel als mogelijk weer rijden en me aansluiten bij het team. Maar we moeten nog even langer wachten."

Veel blessures

Herlings heeft in zijn carrière al veel vaker te maken gehad met kwetsuren. Hij brak zijn schouderblad, scheenbeen, bovenbeen, hand, pink, enkel, heup, sleutelbeen, hiel en nekwervel, waardoor hij tal van races moest overslaan. In 2022 miste hij zelfs het volledige seizoen.