Maaskant naar Helmond Sport, alleen De Koning trainde meer Nederlandse clubs deze eeuw

Robert Maaskant is de nieuwe trainer van eerstedivisieclub Helmond Sport. Hij volgt de ontslagen Kevin Hofland op. Daarmee keert de geboren Schiedammer voor het eerst sinds 2019 terug in het profvoetbal.

Helmond Sport wordt alweer de achtste Nederlandse club voor Maaskant deze eeuw. Dat is een behoorlijk aantal, want alleen Hans de Koning (9) heeft sinds 2000 meer clubs in Nederland getraind. De Koning vertrok in 2021 bij zijn laatste club, VVV-Venlo.

Maaskant trainde deze eeuw Go Ahead Eagles, RBC Roosendaal, Willem II, MVV, NAC, FC Groningen, VVV en nu dus Helmond Sport.

De nieuwste club van de trainer staat op dit moment tiende in de eerste divisie en strijdt nog volop voor de play-offs om promotie. In de laatste acht wedstrijden werd niet gewonnen. De laatste zege dateert van 25 november, toen werd thuis met 2-1 gewonnen van Helmond Sport.

Niet zo succesvol

Het is maar de vraag of het Maaskant lukt om de Helmonders uit het slop te trekken. Bij zijn laatste twee clubs was de trainer niet zo succesvol. Bij VVV won hij maar drie van de veertien wedstrijden, bij Go Ahead Eagles maar één van de zeven.