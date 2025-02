Von der Leyen: staalmaatregelen Trump 'blijven niet onbeantwoord'

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen betreurt de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. In een verklaring spreekt ze van "ongerechtvaardigde tarieven voor de EU" die niet onbeantwoord zullen blijven. Von der Leyen kondigt "stevige en evenredige tegenmaatregelen" aan.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte gisteren een verhoging van de importheffingen bekend tot 25 procent. Hij schrapt bovendien "alle uitzonderingen en vrijstellingen" van tarieven voor staal. In de afgelopen jaren kregen handelspartners zoals Canada, Mexico, de EU en het Verenigd Koninkrijk rechtenvrije quota. De nieuwe tarieven worden op 4 maart van kracht.

De verhoogde importheffingen voor staal en aluminimum zijn volgens Von der Leyen "slecht voor het bedrijfsleven, en nog slechter voor de consument". De EU zal proberen de economische belangen te beschermen, zegt zij.

Belangrijk afzetland

De Nederlandse staalfabrikant Tata Steel zei eerder al bezorgd te zijn over de Amerikaanse maatregelen. De Verenigde Staten zijn een belangrijk afzetland voor Tata. Van alle staal die de fabriek verkoopt, gaat 12 procent naar de VS. Wel importeert de VS meer staal uit Canada, China en de Verenigde Arabische Emiraten.

Trump overweegt bij de nieuwe maatregelen wel een uitzondering te maken voor Australië. Met dat land heeft de VS volgens de Amerikaanse president namelijk een handelsoverschot. "Het is een van de weinige landen waar dat voor geldt."