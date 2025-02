Recordwinst Rabobank ondanks toegenomen onzekerheid

Ondanks alle economische onzekerheid blijft Rabobank record op record op stapelen. Afgelopen jaar viel de winst opnieuw hoger uit. De nettowinst van ruim 5 miljard euro lag 18 procent hoger dan de recordwinst van een jaar eerder.

De hogere winst komt onder meer doordat consumenten en bedrijven meer leningen afsloten bij Rabobank. Ondanks de krapte op de woningmarkt, groeide het aantal nieuw afgesloten hypotheken met meer dan 67.000. Verder hoefde Rabobank minder geld apart te zetten voor mogelijke wanbetalers.

De goede cijfers van Rabobank, en vorige week ook bij concurrent ING, staan in contrast met de grote economische en politieke onzekerheden in de wereld. Zo blijft Nederland gebukt gaan onder prijsstijgingen door de aanhoudend hoge inflatie.

Spaarrente

Hoewel consumenten door de hoge prijzen minder overhouden, steeg het bij Rabobank gestald spaargeld met liefst 35 procent, naar in totaal 341 miljard euro. Ondanks kritiek dat grote banken elkaar weinig beconcurreren met spaarrentes, vindt directievoorzitter Stefaan Decraene dat de bank met nieuwe spaarproducten juist genoeg nieuwe spaarders trekt.

Banken profiteerden de afgelopen jaren van de hoge rente bij de Europese Centrale Bank (ECB). Maar die rente is in ongeveer een jaar tijd met 1,25 procent gedaald. Hoewel dat ook weer gevolgen heeft voor de spaarrentes, blijven consumenten gewoon doorsparen in plaats van uitgeven.

"Nederlanders zijn zeer voorzichtige mensen. En die houden wat extra geld aan in onzekere tijden", concludeert Decraene. "Ik denk dat dat verstandig is."

Importheffingen

Die onzekerheid groeit, helemaal nadat de vorige maand aangetreden Amerikaanse president Trump zijn verwachte handelsoorlog met Europa is gestart. Naast extra heffingen op staal, kondigde hij vannacht ook heffingen aan op auto's, chips en medische apparatuur uit de Europese Unie.

Wat de economische gevolgen hiervan zullen zijn, durft Rabobank nog niet te zeggen. "Dit is denk ik het begin", vermoedt Decraene. "We zullen zien wat er de komende dagen en weken nog meer gebeurt, ook voor onze klanten. Ik heb geen glazen bol. Nederland is een exportland. Wij moeten er voor onze klanten zijn en oplossingen voor hen verzinnen."

Wel denkt Decraene dat Europa er verstandiger aan doet naar zichzelf te kijken dan een handelsoorlog te ontketenen met de VS. "Er zijn hier heel wat uitdagingen. Versimpeling van de regelgeving is een punt. Het creëren van één kapitaalmarkt. Ik denk dat Europa vooral naar zichzelf moet kijken en niet naar wat Trump in Amerika doet."

Onzekerheid in de landbouw

Versimpeling van de regels is volgens Decraene de beste eerste stap. "Je hoort vaak: Amerika innoveert en Europa reguleert. Daar zit wel een waarheid in. Hoe kunnen we het economische klimaat simpeler maken? Dat is voor Europa de grote uitdaging."

Eenzelfde oproep heeft Rabobank aan het kabinet, met name voor agrariërs en stikstofbeleid. "Ik ben hier nu twee jaar. En in die tijd heb ik vooral een rits onzekerheid gezien in de landbouw. Dit zijn ondernemers die wel willen investeren, maar moeten weten in welke richting. Die duidelijkheid moet er nu komen."