Bouw grootste zonnepark van Nederland in Groningen van start

In Groningen is de bouw van een nieuw zonnepark van start gegaan. Het zonnepark, met een oppervlakte van 165 hectare, wordt het allergrootste van Nederland.

Het zonnepark komt te liggen tussen Scheemda en Zuidbroek, vlakbij het knooppunt van de A7 en de N33. In totaal worden er bijna 330.000 zonnepanelen geplaatst. Jaarlijks zal het bijna 200 megawattpiek opbrengen en daarmee zal het zonnepark zo'n 70.000 huishoudens van groene energie voorzien. Er is meer dan 100 miljoen euro in het project geïnvesteerd.

Jelmer Pijlman, directeur van ontwikkelaar Novar, is blij dat de bouw nu is begonnen. "Na jaren van voorbereiding zijn we dan eindelijk op het moment dat we de eerste paal kunnen slaan", zegt hij tegen RTV Noord. Naast de panelen wordt er ook een grote batterij geplaatst, die overtollige energie op kan slaan als het stroomnet vol zit. "Dan kunnen we het op het juiste moment leveren, wanneer er ook vraag naar is."

Wensen van omliggende dorpen

Het zonnepark wordt gebouwd op het grondgebied van twee gemeenten: Oldambt en Midden-Groningen. Een deel van het zonnepark wordt gebruikt "ter bevordering van de natuur". Daar komen volgens Novar natuurvriendelijke watergangen en oevers. Ook komt er een fietsroute pal naast het Winschoterdiep, met stopplaatsen met picknickbankjes.

Die wensen komen vanuit de coöperatie van omliggende dorpen. "Toen het windpark (Windpark N33 bij knooppunt Zuidbroek, red.) werd ontwikkeld, was niet iedereen daar heel enthousiast over. En dan zeg ik het gematigd. Daarom hebben we, toen we het zonnepark gingen ontwikkelen, direct de samenwerking gezocht met de coöperatie", legt Pijlman uit. "Als we hier een groot, duurzaam energie-initiatief willen realiseren, moeten we dat samen doen met de mensen uit de omgeving."

En dus mocht de coöperatie meedenken in de plannen. Henriëtte Hartgers is een van de meedenkers. "Wat we in eerste instantie wilden, is een financieel voordeel. Dus elk jaar komt er een bedrag vrij, dat gaat naar de coöperatie van beide gemeenten. Dat geld is voor culturele en sportieve activiteiten, dorpsfeesten, ecologische plannen. Eigenlijk kunnen mensen gewoon zelf ideeën inbrengen."

Eind dit jaar in gebruik

Het zonnepark wordt in drie verschillende fasen in gebruik genomen. Het eerste deel eind dit jaar, het tweede en derde deel begin volgend jaar.

"Volgend jaar februari staan hier heel veel zonnepanelen", zegt Pijlman. "De zon gaat weer schijnen vanaf maart en april, het zou mooi zijn als we dan klaar zijn met het project. Dan kunnen we meteen volop gaan produceren."