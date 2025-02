'Eendagshaantjes' vanaf 2026 niet meer gedood vlak na geboorte

Vanaf 2026 zullen zogenoemde eendagshaantjes niet meer worden gedood als ze net uit het ei zijn gekomen. Dat gebeurt al jaren, omdat de dieren geen eieren leggen en daarom voor pluimveehouders economisch niet interessant zijn. De bedoeling is dat in de toekomst jaarlijks 6 tot 7 miljoen eendagshaantjes minder worden geslacht, schrijft minister Wiersma van Landbouw aan de Tweede Kamer.

Ze heeft daarover afspraken gemaakt met de pluimveesector en de Dierenbescherming. Er is al jaren discussie over de praktijk waarbij haankuikens al één dag nadat ze ter wereld zijn gekomen worden gedood. Wiersma's voorganger Adema had de sector al aangezet om daar werk van te maken, en dreigde zelfs met een verbod op het doden van eendagshaantjes.

Het is nu steeds beter mogelijk om al in het ei te bepalen welk geslacht het broedsel heeft, door wat vocht uit het ei te halen of met behulp van bijvoorbeeld een MRI-scan of AI. Op die manier worden hennen en haantjes gescheiden voordat de eieren uitkomen. De meeste broederijen hebben de techniek inmiddels in huis en kunnen duizenden eieren per uur scannen op geslacht.

"Zo is het niet meer nodig dat haantjes geboren worden en daarna direct weer gedood. Dit is beter voor het dierenwelzijn én zorgt voor een optimaler broedproces", zegt Wiersma.

Iets duurder

Als er een haankuiken in het ei zit moet dat ei vanaf volgend jaar na maximaal twaalf dagen uit het broedproces worden gehaald en vernietigd, zodat het kuiken niet meer geboren hoeft te worden.

Elk jaar worden in Nederland zo'n 8 miljoen haantjes gedood als ze net uit het ei zijn gekomen. Ze worden vergast of gaan door de shredder. Wereldwijd ligt het aantal naar schatting op ruim 3 miljard eendagshaantjes.

De zogenoemde ZED-eieren (Zonder Eendagshaantjes Doden) worden wel iets duurder: volgens een berekening van Wageningen University and Research is de kostprijs voor pluimveehouders 1,15 cent per ei hoger.

Overigens kunnen pluimveehouders er ook nog voor kiezen om de haantjes wel uit te laten komen, om ze op te fokken voor het vlees.