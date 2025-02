Feyenoord stelt Bosschaart aan als interim-trainer na ontslag Priske

In de tijdelijke technische staf krijgt Bosschaart tijdelijk John de Wolf en Etienne Reijnen als assistenten. Beiden maakten dit seizoen al deel uit van de technische staf.

Bosschaart wordt doorgeschoven vanuit de jeugdopleiding, waar hij sinds afgelopen zomer de leiding had over Feyenoord onder 21. Eerder was hij in het betaald voetbal assistent-trainer bij SC Cambuur en FC Dordrecht. De voormalig speler van Feyenoord beschikt niet over de juiste trainerspapieren. Daardoor kan hij maar voor vier weken als interim fungeren.

Feyenoord doet nog geen uitspraken over de zoektocht naar een definitieve opvolger van de ontslagen Priske. In de afgelopen weken werd onder meer Marino Pusic gelinkt aan de club. De huidig trainer van Sjachtar Donetsk was recent nog assistent van Arne Slot in Rotterdam-Zuid.