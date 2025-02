Minister wil bedrijven die arbeidsmigranten uitbuiten desnoods sluiten

De arbeidsinspectie moet hard kunnen optreden tegen werkgevers die arbeidsmigranten uitbuiten, schrijft minister Van Hijum in een brief aan de Tweede Kamer. Bedrijven moeten desnoods tijdelijk gesloten kunnen worden.

Van Hijum noemt een trits voorbeelden van "ernstige arbeidsmisstanden", die vaak in combinatie voorkomen. Zo zijn er werkgevers die arbeidsmigranten onderbetalen, lang laten doorwerken, op de werkplek laten overnachten en bankpassen en paspoorten innemen. Soms is er ook sprake van fysiek of psychisch geweld.

In de Arbowet staat al de mogelijkheid om het werk bij 'ernstig gevaar' direct stil te laten leggen, zegt Van Hijum in zijn brief, Hij wil dat dit begrip ruimer wordt geïnterpreteerd. Nu slaat dat alleen op 'levensgevaar' of 'onmiddellijk dreigend gevaar'. Maar wat hem betreft moet ook het ook gaan over het gevaar op lichamelijke en geestelijke gezondheidsschade op termijn.

Misstanden

Hij zal voor de inspectie een lijst opstellen met misstanden die ertoe kunnen leiden dat bepaalde werkzaamheden moeten worden stilgelegd, of dat een werkplek moet worden gesloten. In het uiterste geval kan een heel bedrijf worden gesloten tot de situatie is verbeterd

"We hebben eerder al boetes verhoogd en bijvoorbeeld de capaciteit van de arbeidsinspectie vergroot, maar bij ernstige misstanden kunnen we nu ook bedrijven tijdelijk sluiten", zegt Van Hijum in De Telegraaf. Volgens hem is er sprake van een "verdienmodel, waarbij winst wordt gemaakt door arbeidsmigranten naar Nederland te halen en die onder erbarmelijke omstandigheden te laten werken en wonen. Wij willen dat kapotmaken."

De Tweede Kamer, die meermaals heeft gevraagd om misstanden aan te pakken, zal later over het voorstel van Van Hijum debatteren. Vanaf begin deze maand krijgen bedrijven al hogere boetes als zij arbeidsmigranten aan het werk zetten zonder te beschikken over de juiste vergunningen.