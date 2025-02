'Nat kuiken' Koopmeiners onder vuur in Italië, reservebank tegen PSV dreigt

Motta toonde zich op de persconferentie voorafgaand aan het duel met PSV stoïcijns. "Ik ben heel blij met Teun sinds het eerste moment dat hij er is. Hij traint goed en hard en samen met de groep is hij aan het groeien. Natuurlijk kan hij nog beter, zoals dat voor iedereen geldt, maar ik ben heel tevreden."

Dat kan niet worden gezegd voor de grote sportmedia in Italië, die na afgelopen weekend schreven over een 'Koopmeiners-crisis' bij Juventus. Met name het invloedrijke La Gazzetta was hard in haar oordeel. "Het lelijke eendje, of als u dat liever heeft: een vis op het droge", noemde de roze sportkrant Koopmeiners.

"Om in de dierlijke vergelijkingen te blijven: de zwaan van Bergamo is in Turijn veranderd in een nat kuiken: verlegen, onhandig, niet besluitvaardig." Zij gaven Koopmeiners het laagste rapportcijfer van alle Juventus-spelers afgelopen weekend: een 4,5.

Verre verwant van briljante metronoom

Tuttosport, gevestigd in Turijn, somde zondagochtend 'de redenen voor de flop' op. Zij noemden Koopmeiners "nog geen verre verwant van de briljante metronoom onder Gasperini." Onder die trainer bij Atalanta Bergamo blonk Koopmeiners uit. Vorig seizoen was hij nog goed voor twaalf goals en vijf assists.

Een blik op de cijfers leert dat Koopmeiners niet alleen minder scoort voor Juventus dan hij deed voor Atalanta, maar dat hij vooral veel minder in het spel voorkomt. Afgelopen weekend spande wat dat betreft de kroon: de middenvelder kwam in een uur tot slechts veertien succesvolle passes.

Koopmeiners verstuurt bij Juve gemiddeld 36 passes per wedstrijd, waar dat gemiddelde in zijn vorige seizoenen bij Atalanta veel hoger lag: in 2022/23 gaf hij gemiddeld bijna 50 passes per wedstrijd, vorig seizoen lag dat gemiddelde op 44.