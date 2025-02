Musk biedt bijna 100 miljard dollar voor overnemen OpenAI

Een groep investeerders onder leiding van Elon Musk heeft bijna 100 miljard dollar geboden om de non-profitorganisatie achter OpenAI over te nemen. OpenAI is het bedrijf achter tekstgenerator ChatGPT.

Het bod van 97,4 miljard dollar is volgens de advocaat van Musk, Marc Toberoff, ingediend bij de raad van bestuur van OpenAI. Topman Sam Altman reageerde op sociale media kort maar krachtig op het bod: "Nee, bedankt." Daarbij zei Altman dat hij Twitter wel wilde overkopen van Musk voor 9,74 miljard dollar. Musk kocht Twitter - tegenwoordig X - in 2022 voor 44 miljard dollar.

Musk en Altman richtten OpenAI samen op in 2015 als non-profitorganisatie, maar Musk verliet de organisatie in 2018. Tegenwoordig staan de mannen tegenover elkaar in een rechtszaak over de koers van de organisatie.

Altman wil OpenAI omvormen tot een winstgevende onderneming, iets waar Musk het niet mee eens is. Hij stelt dat hiermee contractueel vastgelegde afspraken uit de beginperiode worden geschonden en wil dat OpenAI een non-profit onderzoekslab blijft.