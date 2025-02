Deel Brabantse carnavalsverenigingen in actie tegen grensoverschrijdend gedrag

Bijna de helft van de carnavalsverenigingen in Noord-Brabant heeft maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Die variëren van "een oogje in het zeil houden" tot het aanstellen van speciale vertrouwenspersonen of het inhuren van beveiliging, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant.

De regionale omroep ondervroeg 93 carnavalsverenigingen uit verschillende delen van de provincie. Ze kregen onder meer de vraag wat ze doen om grensoverschrijdend gedrag en drank- en drugsmisbruik te voorkomen. Ook vroeg de omroep naar het aantal vrouwen binnen de carnavalsverenigingen en of vrouwen mogen toetreden tot de Raad van Elf, het gezelschap van elf personen dat tijdens carnaval de kar trekt bij de activiteiten.

38 van de 93 ondervraagde verenigingen zeggen dat ze bewust bezig zijn met het onderwerp. Zij hebben naar eigen zeggen maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De voornaamste reden is de toegenomen media-aandacht voor dit probleem. Slechts een enkele vereniging noemt "ervaringen in het privéleven" als aanleiding om actie te ondernemen.

De genoemde maatregelen zijn divers. Veel verenigingen laten weten een oogje in het zeil te houden. Ook hebben meerdere verenigingen vertrouwenspersonen aangesteld waar mensen terechtkunnen. Over de consequenties zijn ze helder: "Indien nodig zal iemand uit de vereniging verwijderd worden", aldus een van de respondenten.

Pezerikkengat

Ook carnavalsvereniging De Pezerikken uit Pezerikkengat (Hilvarenbeek) heeft vertrouwenspersonen aangesteld. Voorzitter Coen van de Wouw zegt dat de vereniging geen ervaring heeft met grensoverschrijdend gedrag, maar hij wil het graag goed geregeld hebben voor het geval er toch iets gebeurt. "Zelfs in de kleinste samenlevingen komen dingen voor die je liever niet wil hebben. En dan kun je het beter van tevoren geregeld hebben", vindt hij.

Hoe dat er in de praktijk uitziet? "Op het moment dat jij het gevoel hebt 'Hee, dit is vreemd, dit zit niet lekker, ik voel me hier niet goed bij' kun je naar een vertrouwenspersoon gaan." Daarvoor zijn een man en vrouw in het dorp aangewezen. Indien nodig kunnen zij na zo'n gesprek vervolgstappen zetten.

Antidrugsbeleid

Als het gaat om drugsmisbruik heeft een kwart van de verenigingen daar maatregelen tegen genomen. Meestal gaat het dan om een totaalverbod. "Echte carnavalsvierders gebruiken geen drugs", zegt een van de verenigingen. Een andere merkte een toename in het drinken van water en zoete dranken: signalen die op drugsgebruik kunnen wijzen. "Sindsdien hebben we bewaking ingehuurd", zo laat deze vereniging weten.

Om alcoholmisbruik te voorkomen heeft 37 procent van de verenigingen maatregelen genomen, maar deze regels zijn wat minder streng. In alle gevallen komt het vooral neer op extra aandacht voor alcoholmisbruik en het hanteren van de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar, bijvoorbeeld door te werken met polsbandjes.

Vrouwen in de Raad van Elf

Op vragen van de omroep naar de rol van vrouwen bij de carnavalsverenigingen wordt wisselend gereageerd. Een vrouw in de Raad van Elf blijkt vaak nog niet vanzelfsprekend. Van oudsher zitten er enkel mannen in die raad, en bij 19 procent van de verenigingen zijn vrouwen überhaupt niet welkom.

Volgens Omroep Brabant lijken niet alle ondervraagde verenigingen dit onderwerp relevant te vinden. Op de vraag hoeveel vrouwelijke leden er zijn, antwoorden sommige "te veel", "dat houden we niet bij" of "geen idee".