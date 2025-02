Sneeuw gevallen in Noord-Nederland, geen grote problemen in het verkeer

In het noorden van Nederland is vanochtend bijna vijf centimeter sneeuw gevallen. Voor Friesland, Groningen, Drenthe en het Waddengebied geldt nog tot 12.00 uur code geel vanwege de kans op gladheid door sneeuwresten.

Op een aantal glijpartijen na, is de ochtendspits rustig verlopen. Op A28 tussen Assen en Beilen gleed een vrachtwagen tegen een vangrail, schrijft RTV Drenthe. In Bad Nieuweschans bij de afrit van de A7 belandde een auto in een sloot.

Op N31 bij Leeuwarden in de richting van Drachten stond een file van zeven kilometer door een ongeluk, schrijft Omrop Fryslân. In Siddeburen is een auto frontaal tegen een boom gereden, vermoedelijk als gevolg van de gladheid.

Door de sneeuw zijn werkzaamheden op de A1 bij Stroe en op de A28 bij Ommen uitgelopen. Weggebruikers moeten rekening houden met langzaam rijdend verkeer.

In de noordelijke provincies leidt de sneeuwval tot winterse taferelen:

