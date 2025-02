Wekdienst 11/2: Jordaanse koning Abdullah bij Trump • Von der Leyen spreekt vicepresident Vance

Goedemorgen! Koning Abdullah van Jordanië is bij president Trump te gast in het Witte Huis. Het bezoek komt op een interessant moment: Trump wil de Gazastrook 'overnemen' en de bevolking van Gaza naar andere landen verplaatsen.

Het weer: vandaag valt vrijwel overal wat neerslag. In het noorden valt natte sneeuw en in het noordoosten ligt een paar centimeter sneeuw. In het zuiden is het zachter en valt regen. Het wordt 2 tot 5 graden.