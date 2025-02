Gemeenten vragen UEFA om afspraken over uitsupporters rond Europese wedstrijden

"Dat werkt alleen als iedereen zich aan die afspraak houdt. Dus als elke club vouchers verkoopt en supporters vraagt om die daar om te wisselen. Wij vragen de UEFA om dat op te nemen in de regels. Daarmee willen we bereiken dat andere clubs respecteren wat wij hier bepalen."

3. Tijdstip vervroegen

De Nederlandse gemeenten balen van het feit dat de UEFA zelf starttijden voor wedstrijden vaststelt. In Europees verband zijn dat 18.45 uur en 21.00 uur. Dat zorgt ook voor problemen, vertelt Schouten.

"Wedstrijden om 21.00 uur 's avonds zijn om meerdere redenen lastig. Bijvoorbeeld met politie-inzet en het openbaar vervoer. Het tijdstip kan in onze ogen echt verschil maken in het gastvrij ontvangen van supporters en het weren van supporters. Er is 's avonds laat meer politie-inzet nodig."

Het zou volgens Schouten fijn zijn als er meer overleg zou kunnen plaatsvinden over het tijdstip. "In Nederland wordt de burgemeester gevraagd of je akkoord bent met een tijdstip. Maar bij de UEFA heb je er geen invloed op. Je kan alleen bij bijzondere omstandigheden overleggen."

4. Bewaken van afspraken

Tot slot hopen de gemeenten dat de UEFA mee kan helpen in het bewaken van afspraken. "Soms worden afspraken die zijn gemaakt tussen de clubs en de politie uit beide landen zomaar in de prullenbak gegooid. Dat hebben wij in Alkmaar meegemaakt rond de wedstrijd tegen Legia Warschau", vertelt de burgemeester.

