Meer mensen kiezen voor de pabo: 'Past in de tijdgeest'

Bijna 6000 studenten zijn dit collegejaar begonnen aan de pabo, en dat zijn er bijna 500 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers over alle inschrijvingen op hogescholen en universiteiten, die vandaag bekendgemaakt zijn. De pabo heeft voor het eerst in jaren de grootste instroom van alle hbo-opleidingen.

In het hele hbo is het aantal eerstejaars zo goed als gelijk gebleven aan dat van vorig jaar. Dat maakt de toename op de pabo opvallend. De afgelopen jaren was al een gestage stijging te zien, weet Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, maar "9 procent is een uitzonderlijke score".

Limmen spreekt van heel goed nieuws met het oog op het lerarentekort. "We zijn allemaal bezorgd over basisvaardigheden, het niveau van rekenen en taal. In het basisonderwijs kun je daar wat aan doen, en dat trekt mensen aan."

Aantrekkelijker

Daarbij hebben hogescholen de afgelopen jaren geprobeerd om de pabo-opleiding aantrekkelijker te maken. Limmen denkt dat het zijn vruchten afwerpt. Bijvoorbeeld voor zij-instromers, die niet meer over hoeven te doen wat ze al kunnen. "Als je wiskunde hebt gestudeerd, hoef je bij ons niet nog eens te leren rekenen."

Daarnaast is het toekomstperspectief voor onderwijzers veel interessanter geworden, denkt Limmen. Als je hogerop wilde in het onderwijs, kon je in het verleden vrijwel alleen directeur worden. "Maar nu kunnen docenten zich bijvoorbeeld ontwikkelen tot taal- of rekenspecialist."

Niet meer 'tuttig'

Ook Karin van Weegen, voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs, ziet dat het imago van de pabo beter is geworden. "Vroeger vond men de pabo tuttig, het was vooral voor als je iets leuks met kinderen wilde doen. Maar nu hebben meer mensen het idee: ik wil ook een verschil maken, iets doen wat maatschappelijk relevant is. Er zit een ander soort drijfveer achter."

Hoewel de pabo voor het eerst in jaren de opleiding verpleegkunde van de troon stootte op het vlak van eerstejaars, is ook bij verpleegkunde weer groei te zien. Het aantal eerstejaars verpleegkundestudenten daalde de afgelopen jaren flink, maar dit jaar steeg het aantal inschrijvingen met 3,1 procent.

Limmen: "Het past bij de tijdgeest, waarin zingeving belangrijker wordt. Mensen vragen zich af, als ze naar hun werk gaan: waar doe ik het voor?"

Minder internationale studenten

Uit de cijfers blijkt ook dat voor het tweede jaar op rij minder internationale studenten zich hebben ingeschreven voor een studie in Nederland. De daling, van 6 procent, is in bijna alle sectoren te zien, bleek ook al uit voorlopige cijfers.

Terwijl dat binnen hogescholen niet zo'n probleem is, maken universiteiten zich wel zorgen. Zij zijn bang dat sommige studies ophouden te bestaan en vrezen voor het vertrek van internationaal talent.

Het kabinet wil de internationale instroom graag beperken. Maar volgens koepelorganisatie Universiteiten van Nederland tast dat ook kansen van Nederlandse studenten aan en ondermijnt het de positie van Nederland als wetenschapsland.