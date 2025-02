Financiële nood na ernstig misdrijf, Slachtofferhulp wil maatregelen

Nabestaanden en slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven komen regelmatig in de knel door hoge kosten die zij niet vergoed krijgen. Volgens Slachtofferhulp Nederland schieten de bestaande regelingen tekort.

Overheid en verzekeraars zouden moeten bijspringen om deze slachtoffers beter te helpen, vindt de organisatie. Ook zouden rechters in strafzaken coulanter moeten zijn met het toekennen van schadevergoeding.

Wie bijvoorbeeld een gezinslid verliest door een misdrijf, krijgt vaak te maken met torenhoge rekeningen. Het kan gaan om kosten voor een uitvaart, notaris, psycholoog of andere woonruimte. Tegelijkertijd valt er vaak salaris weg omdat iemand niet meer kan werken.

"Dat geeft veel stress en extra klachten", merkt Leonie Foncke van Slachtofferhulp. "Als je al iets heel heftigs hebt meegemaakt en daarna ook nog eens in financiële problemen komt, voel je je dubbel slachtoffer."

Onrechtvaardig

Vorig jaar ondersteunde Slachtofferhulp zo'n 3900 slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven. Vrijwel iedereen had kosten als gevolg van het misdrijf, zegt de organisatie. Slachtofferhulp maakt zich daar ernstig zorgen over, omdat financiële zorgen het herstel belemmeren.

In de zaak tegen 'Erasmusschutter' Fouad L. vertelde de vader van de vermoorde Romy onlangs nog over de financiële gevolgen. Naast het verdriet om het verlies van zijn dochter, raakte hij zijn inkomen kwijt en moest hij op zoek naar een ander huis.

Ook Natascha Anemaat werd geconfronteerd met veel extra kosten, na de dood van haar dochter Esmee. Het 14-jarige meisje werd in 2021 door haar turnleraar vermoord. Anemaat was niet meer in staat te werken en de rekeningen stapelden zich op.

"Ik ben weleens bang geweest dat ik mijn huis moest verkopen en de slaapkamer van Esmee leeg zou moeten halen", vertelt ze. "Dat doet heel veel met je en voelt enorm onrechtvaardig. Ik heb er niet voor gekozen dat mijn dochter uit het leven is gerukt."

Complex

Wie slachtoffer is van een gewelds- of zedenmisdrijf, of nabestaande van een slachtoffer, kan aanspraak maken op een bijdrage uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het fonds keert gemiddeld een paar duizend euro uit. Dat blijkt lang niet altijd genoeg om alle kosten te dekken.

De rest van het geld moeten mensen tijdens een rechtszaak verhalen op de dader. Strafrechters wijzen deze vorderingen lang niet altijd toe. Uit eerder onderzoek blijkt dat bijna de helft van de schadeclaims niet tijdens de strafzaak wordt behandeld omdat ze te complex zijn.

In plaats daarvan moeten slachtoffers en nabestaanden zelf een civiele procedure aanspannen tegen de dader. "Ze hebben daar vaak geen geld en geen energie voor", zegt Leonie Foncke van Slachtofferhulp. Bovendien heeft zo'n claim geen zin als een dader toch niet kan betalen.