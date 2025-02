Venezuela haalt uitgezette migranten op uit de VS

Venezuela heeft twee vliegtuigen naar de VS gestuurd om uitgezette migranten op te halen. Volgens persbureau AP duidt dat op een mogelijke verbetering van de relatie tussen beide landen. Zeker een vliegtuig is inmiddels aangekomen op het vliegveld van Maiquetia, iets ten noorden van de hoofdstad Caracas.

Het ophalen van de Venezolanen wordt ook gezien als winst van de Amerikaanse president Trump die er werk van maakt om landen te dwingen om migranten terug te nemen.

De regeringen van beide landen hebben de vluchten van de Venezolaanse luchtvaartmaatschappij Conviasa bevestigd. Hoeveel mensen er aan boord van de vliegtuigen zaten is niet bekendgemaakt.

Deportatievluchten van de VS naar Venezuela hebben jarenlang stilgelegen, maar werden voor een korte periode hervat tijdens het presidentschap van Biden in 2023. In oktober van dat jaar werden zo'n 130 migranten naar Venezuela vervoerd.

Guantánamo Bay

Venezolaanse migranten zijn vooral sinds 2021 richting de grens van Mexico met de VS getrokken. Het is nu een van de grootste groepen die illegaal de VS proberen binnen te komen.

De vluchten uit de VS zijn de eerste sinds het uitzetten van migranten naar de Amerikaanse militaire basis Guantánamo Bay in Cuba. President Trump kondigde eerder aan dat hij de basis wil gebruiken voor het vastzetten van bepaalde immigranten die illegaal de Verenigde Staten zijn binnengekomen.

Een federale rechter in de staat New Mexico heeft zondag de uitzetting van drie Venezolanen naar Guantánamo Bay tegengehouden.