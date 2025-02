Dodental busongeluk Guatemala opgelopen tot 55

Het dodental na het busongeluk in Guatemala is opgelopen tot 55. De autoriteiten in het Midden-Amerikaanse land zeggen dat 53 lichamen op de plek van het ongeluk zijn geborgen. Twee andere slachtoffers zijn in het ziekenhuis overleden.

Het ongeluk gebeurde gisteren in de vroege ochtend, lokale tijd, aan de rand van de hoofdstad Guatemala-Stad. De bus viel vanaf een brug in een ravijn. De bus viel zo'n 35 meter naar beneden en kwam terecht in een met rioolwater vervuilde stroom. Het voertuig landde ondersteboven en kwam deels onder water te liggen.

De intercitybus met 75 mensen aan boord kwam uit Progreso, dat ten noordoosten van de hoofdstad ligt. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen, zegt een woordvoerder van de brandweer. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk.

De Guatemalteekse president Bernardo Arevalo heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.