Amerikaanse vrouw klaagt Tate-broers aan vanwege dwang tot sekswerk

Een vrouw uit de Verenigde Staten heeft de broers Andrew en Tristan Tate aangeklaagd omdat ze haar zouden hebben gedwongen tot het verrichten van sekswerk. Ze beschuldigt de Brits-Amerikaanse influencers ervan haar naar Roemenië te hebben gelokt en haar te hebben belasterd nadat ze een verklaring aan de Roemeense autoriteiten had afgelegd.

Het is de eerste aanklacht die in de Verenigde Staten is ingediend tegen de broers. Tegen de twee zijn verschillende civiele zaken en strafzaken aangespannen in Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Ze worden onder meer beschuldigd van het vormen van een criminele organisatie, mensenhandel, ontucht met minderjarigen en witwaspraktijken. Ze hebben altijd volgehouden onschuldig te zijn.

De identiteit van de vrouw, en van haar ouders, zijn uit veiligheidsoverwegingen niet bekendgemaakt. In 2023 hadden de broers haar aangeklaagd voor smaad. In de zaak die de vrouw heeft ingediend werd volgens Amerikaanse media dat de twee haar probeerden te pesten en lastig te vallen via de lasterzaak.

Vrouwonvriendelijk

Andrew en Tristan Tate zijn internationale internetfenomenen. Vooral Andrew staat bekend om zijn vrouwonvriendelijke uitspraken waar hij een miljoenenpubliek mee wist te bereiken. De oud-kickbokser noemde zichzelf in het verleden expliciet een vrouwenhater.

Volgens de influencer zijn "echte mannen" sterk, rijk en houden ze hun vrouw onder de duim. Hij stelt onder meer dat "vrouwen eigendom zijn van de man" en dat "vrouwen die zichzelf in een positie brengen om verkracht te worden, daar deels zelf voor verantwoordelijk zijn".

Tate werd van verschillende socialemediakanalen geweerd. Ook op het voormalige Twitter werd zijn account geblokkeerd, maar nadat Musk het platform kocht, mocht Tate daar op terugkeren.

De broers werden verschillende keren opgepakt in Roemenië waar ze al jarenlang wonen. Vorig jaar werd Andrew vrijgelaten uit zijn cel, maar bleef hij wel onder huisarrest staan.

Vorige maand werd ook dat huisarrest opgeheven en mocht hij zicht weer vrij bewegen in Roemenië. Hij mag het land niet verlaten omdat er nog steeds een zaak tegen hem en zijn broer loopt.