VS voert importheffingen van 25 procent in op staal en aluminium

De Verenigde Staten gaan importheffingen van 25 procent invoeren op staal en aluminium. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet daarvoor ondertekend. Ook zei hij heffingen voor andere producten zoals auto's en chips te overwegen.

Trump kondigde de invoer van de heffingen gisteren al aan. Wanneer de tarieven ingaan, is nog niet duidelijk. "Het wordt tijd dat dat onze grote industrieën terugkeren naar Amerika", zei Trump bij het ondertekenen van het decreet.

Staalfabrikant Tata uit Velsen zei gisteren al bezorgd te zijn om de te verwachten heffingen. Tata zei zich op "alle mogelijke scenario's" voor te bereiden.

De Verenigde Staten is belangrijk voor Tata. Van alle staal die Tata in Nederland maakt, gaat 12 procent naar de Verenigde Staten. Volgens douane-expert Martijn Schippers importeert de VS vooral staal uit Canada, China en de Verenigde Arabische Emiraten, "maar Tata wordt natuurlijk ook geraakt".