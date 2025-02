Van de Zandschulp blijft verliezen in 2025: Sonego te sterk in Marseille

Botic van de Zandschulp heeft ook z'n vijfde duel van het jaar verloren. In de eerste ronde van het hardcourrtoernooi in Marseille boog de mondiale nummer 85 met 1-6, 6-3, 3-6 voor Lorenzo Sonego. De 29-jarige Italiaan (ATP-35) reikte vorige maand op de Australian Open tot de kwartfinales en zette zo zijn beste grandslamresultaat neer.

Het verschil in vorm was aanvankelijk goed zichtbaar en binnen een half uur had Sonego de eerste set al gewonnen.

Van de Zandschulp kwam aardig terug en dwong een derde set af. Daarin zat het niet echt mee voor Van de Zandschulp. Sonego's eerste breekkans was raak en ondanks een paar keer deuce wist Van de Zandschulp niks te creëren.

Van de Zandschulp schitterde vorige week nog wel in Rotterdam, waar hij het de latere winnaar Carlos Alcaraz flink moeilijk maakte. Desondanks blijft hij nog zonder overwinning in deze tennisjaargang.