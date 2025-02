Inter revancheert zich op Fiorentina en nadert koploper Napoli tot een punt

Internazionale heeft zich vier dagen na de stevige nederlaag bij Fiorentina herpakt. Waar het duel in Florence eindigde in 3-0 voor de thuisploeg, was Inter maandag in eigen huis wel de winnaar: 2-1.

Inter blijft met de overwinning in het spoor van koploper Napoli, dat zondag met 1-1 gelijk speelde tegen Udinese, en heeft het gat tot één punt gedicht.

Inter deed dat zonder Nederlanders. Stefan de Vrij zat de hele wedstrijd op de bank, terwijl Denzel Dumfries er niet bij was vanwege een schorsing.