Excelsior verliest bij Jong Ajax, Cambuur rukt op door hattrick Balk

Het veld in Gelredome had behoorlijk geleden onder het concert van Toto van zaterdag, zo leek het. Maar de mannen van John van den Brom leken daar minder last van te hebben dan die van Alfons Arts.

Bas Huisman was net als in de vorige wedstrijd trefzeker en zette de thuisploeg na 36 minuten op voorsprong en de 19-jarige spits verdubbelde in de tweede helft de voorsprong. Emmen probeerde het nog wel, maar kwam nooit in de buurt van een zege en blijft negende op de ranglijst. Vitesse is nog steeds hekkensluiter.