Hamas schort vrijlatingen op, Israël en Hamas wijzen met vinger naar elkaar

Hamas heeft de vrijlating van Israëlische gevangenen voor onbepaalde tijd opgeschort. De beweging zegt dat Israël herhaaldelijk de voorwaarden voor het staakt-het-vuren heeft geschonden.

Een woordvoerder van de terroristische organisatie zegt dat Israël onder meer de terugkeer van vluchtelingen naar het noorden van Gaza vertraagt. Ook zou Israël tekortschieten in het doorlaten van noodhulp, generatoren en honderdduizenden tenten naar Gaza. "Israël ondermijnt het akkoord met opzet", zo vindt Hamas.

De Israëlische minister Katz van Defensie noemt het besluit van Hamas op zijn beurt een grove schending van het bestand. Hij heeft het Israëlische leger in Gaza in de hoogste staat van paraatheid gebracht.

Premier Netanyahu is volgens Israëlische media met de defensietop in overleg over het besluit van Hamas. Een overleg van het Israëlische veiligheidskabinet dat morgenmiddag zou plaatsvinden, is vervroegd naar de ochtend.

Bemiddelaars vrezen ineenstorting bestand

Het akkoord tussen Israël en Hamas ging op 19 januari in. Behalve een staakt-het-vuren kwamen de partijen overeen dat Hamas in de eerste fase, die zes weken duurt, 33 gijzelaars vrijlaat. In ruil daarvoor laat Israël rond de 2000 Palestijnse gevangenen vrij. De eerste fase zit nu in de vierde week.

Bemiddelaars vrezen dat het bestand instort, zo zeggen twee Egyptische bronnen tegen persbureau Reuters. Egypte heeft samen met Qatar en de Verenigde Staten maandenlang bemiddeld om het bestand te bereiken en leidt ook de onderhandelingen voor de tweede fase van het bestand.

Het kantoor van premier Netanyahu meldde vanochtend vroeg dat een Israëlische delegatie die moet gaan onderhandelen over de tweede fase in Qatar was aangekomen, maar later op de dag meldde de staf van Netanyahu dat de delegatie alweer terugging naar Israël. Het is niet duidelijk waarom. Israëlische bronnen zeggen tegen de krant Haaretz dat de delegatie geen mandaat had om te onderhandelen.

Trump herhaalt wens om Gaza over te nemen

Vooralsnog houdt het bestand het, hoewel er over en weer wel incidenten zijn geweest. Het bestand blijft wel fragiel. De Amerikaanse president Trump wekte vorige week verbazing en verontwaardiging door te zeggen dat hij Palestijnen voorgoed weg wil hebben uit Gaza. Gisteren in een gesprek met journalisten en vandaag bij een interview met Fox News herhaalde hij zijn wens om de Gazastrook over te nemen en te herontwikkelen. "Ik ben vastbesloten om Gaza te kopen", zei hij tegen journalisten.

De inwoners van Gaza zullen in andere landen een nieuw thuis moeten vinden, zei Trump. "Ze willen helemaal niet terug naar Gaza, ze hebben het er alleen maar over omdat ze geen alternatief hebben. Als we ze een alternatief geven, willen ze niet meer terug."

Een organisatie die families van gijzelaars vertegenwoordigt roept de landen die nauw betrokken waren bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Israël en Hamas op om het bestand te redden. "Recente vrijlatingen laten geen ruimte voor twijfel: alle gijzelaars moeten dringend worden gered uit deze afschuwelijke situatie."

De volgende vrijlating van gijzelaars moet in principe komende zaterdag plaatsvinden. Tot nu toe zijn 16 gijzelaars vrijgelaten door Hamas en heeft Israël honderden gevangenen vrijgelaten.