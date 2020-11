Kabinet: vaccinatie gratis en vrijwillig, 60-plussers en kwetsbaren eerst aan de beurt

Het kabinet wil dat 60-plussers, kwetsbare groepen en zorgmedewerkers als eersten het coronavaccin krijgen. Vaccinatie is gratis en vrijwillig. Naar verwachting kunnen zo'n 3,5 miljoen Nederlanders zich in het eerste kwartaal van 2021 laten vaccineren, maakte minister De Jonge van Volksgezondheid bekend.

Omdat er waarschijnlijk onvoldoende vaccins beschikbaar zijn om iedereen een prik te geven, kiest het kabinet allereerst voor het beschermen van kwetsbaren en het voorkomen van overbelasting van de zorg. Daarmee wordt het advies van de Gezondheidsraad van gisteren overgenomen.

Strategie vastgesteld

Het kabinet heeft vandaag bepaald hoe het vaccineren tegen het coronavirus volgend jaar moet worden aangepakt. Op dit moment wordt nog gewerkt aan een geschikt coronavaccin en is er zicht op zo'n 50 miljoen vaccins van minimaal zes verschillende vaccinontwikkelaars, aldus De Jonge.

Dat is niet genoeg voor de groep van ongeveer 6 miljoen 60-plussers, kwetsbaren en zorgmedewerkers. "Dus ook in de prioriteitengroep moeten prioriteiten worden gesteld", benadrukt aan de minister.

Het eerst aan de beurt zijn 155.000 bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen. Als deze mensen in instellingen geen vaccinatie kunnen krijgen, komen de medewerkers van deze instellingen en mantelzorgers in aanmerking voor de vaccinatie, stelt het ministerie.

Daarna volgen de andere groepen: zoals de 60-plussers met een medische indicatie. De oudste mensen staan dan bovenaan. Vervolgens komen de 60-plussers zonder medische indicatie, zorgmedewerkers rond deze groepen en zorgpersoneel dat direct contact heeft met coronapatiënten.